Real Madrid confirma lesões de Vini Jr e Lucas Vázquez

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (12) que Vini Jr e Lucas Vázquez estão lesionados e dificilmente voltarão a jogar nesta reta final de temporada. O brasileiro teve uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o jogador espanhol sofreu uma lesão no músculo da região do quadril.

O clube não informou o tempo de recuperação, mas, segundo informações do jornal espanhol ‘AS’, os dois estão fora dos jogos contra Mallorca e Sevilla e ainda são dúvidas para a partida contra a Real Sociedad. Apesar de leve, a lesão de Vini exige repouso.

Parte médico de Vinicius Jr. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2025

Último jogo de Lucas Vázquez no Real Madrid?

A situação de Lucas Vázquez também preocupa por outro motivo. Aos 33 anos e com contrato perto do fim, ele não deve renovar com o Real Madrid, de acordo com informações do ‘AS’. Com isso, é possível que o jogo contra o Barcelona tenha sido sua última partida do jogador com a camisa merengue.

Parte médico de Lucas Vázquez. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2025

No clássico, o Real Madrid perdeu por 4 a 3 para o Barcelona e praticamente deu adeus ao título do Campeonato Espanhol. Faltando três rodadas para o fim da competição, o Barça tem 82 pontos, sete a mais que o clube merengue.

