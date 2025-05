Pela segunda vez no Brasileirão atual, ??nio, do Juventude, é acusado de forçar cartão

O atacante Ênio, do Juventude, é suspeito de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. O caso ocorre pela segunda vez, após uma primeira acusação pelo mesmo motivo. O novo relato surgiu no duelo entre sua equipe e o Fortaleza, no último sábado (10), no estádio Presidente Vargas.

Contudo, o Juventude, clube envolvido na situação, ainda não se manifestou sobre a nova acusação. As casas de apostas receberam um volume incomum de apostas para o jogador receber um cartão amarelo na partida, o que aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo, após o atacante dar uma entrada por trás em Lucas Sasha, no meio-campo.

Aliás, no lance em questão, Ênio deu um carrinho no atleta do Fortaleza e foi, portanto, punido imediatamente. Em campo, o Leão aplicou uma goleada de 5 a 0, deixou o time gaúcho na zona de rebaixamento e provocou a demissão do técnico Fábio Mathias. A primeira acusação contra o atacante ocorreu na rodada inicial do Brasileirão, em jogo contra o Vitória, no Alfredo Jaconi.

Contudo, na ocasião, o relatório da Ibia (Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas) mencionou 111 usuários e aproximadamente R$ 56,7 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo de Ênio. Naquele momento, ele chegou a ser afastado, retornou ao elenco e agora enfrenta uma nova acusação.

