Botafogo x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Fluminense fazem clássico, nesta terça-feira (13), às 18h, no Conselheiro Galvão, pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-20. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 12ª posição, com 11 pontos em nove jogos. Já o Alvinegro está logo atrás, na 14ª colocação, com 10 pontos.

O histórico recente do confronto, aliás, mostra equilíbrio entre as equipes. Nos últimos cinco encontros pelo Sub-20, foram quatro empates e uma vitória do Fluminense. O último duelo, afinal, terminou 1 a 1, no dia 27 de julho de 2024.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e Fluminense, pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Botafogo

O Botafogo quer emplacar a segunda vitória consecutiva na competição após vencer o Bragantino na última rodada. Antes disso, o time de Rodrigo Bellaõ emplacou uma sequência de empates. Até o momento, são duas vitórias, quatro empates e três derrotas na competição. Caso vença o clássico, o Glorioso, assim, vai se aproximar do grupo que avança para próxima fase do torneio.

Como chega o Fluminense

Do outro lado, o Fluminense também busca o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão Sub-20. Se vencer, o Tricolor pode entrar no G8 caso os resultados dos outros clubes ajudem. A equipe de Felipe Canavan, aliás, soma três vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 40% de aproveitamento. Contudo, na última rodada, o Tricolor venceu o São Paulo por 2 a 0, com gols de Marlon e Vagno ainda no primeiro tempo.

BOTAFOGO x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 10ª rodada

Data-Hora: 13/5/2025 (terça-feira), às 18h (de Brasília)

Local: Conselheiro Galvão, em Madureira, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sportv

BOTAFOGO: Luiz Fabiano, Januário, Marquinhos, Justino e Lycio; Murilo, Zapellini e Fortunato; Yarlen, Valim e Lobato. Técnico: Rodrigo Bellão.

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Wesley Natã, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan.

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.