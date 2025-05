Santos x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

A 8ª rodada do Brasileirão se encerra nesta terça-feira,12/5, com o duelo entre Santos e Ceará. O confronto entre alvinegros acontece no Allianz Parque, em São Paulo. A ação faz parte de uma tentativa do Peixe de ficar mais próximo do seu torcedor que mora na capital paulista. A partida é crucial para o Alvinegro Praiano, que pode se afundar na tabela em caso de derrota. Afinal, ocupa a 19ª colocação, com quatro pontos, e permanece na zona de rebaixamento mesmo em caso de vitória. Já o Ceará é o nono, com 11. Mas pode saltar para a quinta colocação.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmisssão a partir das 18h30 (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte para este Santos x Ceará também conta com João Miguel Lotufo nos comentários e David Silva com as reportagens. Clique na arte acima e não perca nada deste duelo de Alvinegros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook