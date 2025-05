Bernal sofre contusão e deve desfalcar o Fluminense no Mundial de Clubes

O volante Bernal sofreu uma contusão na derrota do Fluminense para o Atlético-MG, no domingo (11), pela oitava rodada do Brasileirão. Após o confronto, ele foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 e, por isso, vai perder a Copa do Mundo de Clubes, que será disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos. A recuperação deve durar de três a quatro meses.

Bernal, aliás, chegou ao Fluminense para suprir a ausência do volante André, vendido no meio do ano passado para o futebol europeu. Rapidamente conquistou seu espaço no time titular, primeiro sob o comando de Mano Menezes, e manteve a posição com Renato Gaúcho, alternando entre titularidade e reserva. No mesmo setor, o time já havia perdido Otávio, lesionado e sem previsão de retorno.

Para a posição, Renato Gaúcho ainda conta com Martinelli, Hércules, Nonato e o jovem da base Wallace Davi. Além da Copa do Mundo de Clubes, o time segue vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil e disputa o Brasileirão até o final de 2025. Em números, Bernal havia feito 18 jogos e dado uma assistência.

Nota do Fluminense

“O volante Facundo Bernal deixou o campo na partida contra o Atlético-MG, na noite de domingo (11/05), sentindo dores na coxa esquerda. Os exames realizados no atleta, nesta segunda-feira (12/05), apontaram uma lesão no adutor da coxa esquerda, grau 3. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho.”

