Palmeiras segue de olho em Grando, do Grêmio, e pode avançar em caso de saída de Lomba

De olho em goleiros para a próxima temporada, o Palmeiras segue com Gabriel Grando, do Grêmio, como primeira opção. Por ora, o Tricolor não tem a intenção de vender o seu arqueiro. Contudo, o Verdão acredita que pode avançar nas tratativas, principalmente pela janela de transferências ainda estar fechada.

O Palmeiras mantém outros goleiros na mira, porém Grando é o único que o clube iniciou negociação, de acordo com o “ge”. A chegada de um jogador para a posição fica condicionada à saída de Marcelo Lomba.

O experiente arqueiro tem contrato com o Palmeiras somente até o fim do ano e ainda não iniciou conversas para renovação, o que é visto com naturalidade pelo entorno do jogador. Contudo, ele indicou a vontade de defender o Fluminense, onde acredita que possa ter mais minutos em campo. O titular Fábio tem 44 anos.

O Tricolor carioca tem a intenção de ter dois goleiros experientes no elenco. Apesar disso, ainda não encaminhou proposta para contratar Lomba, cenário que poderia mudar caso o jogador consiga a liberação do Palmeiras.

Lomba, que está no Alviverde desde 2022, é visto como um jogador importante no elenco e, por isso, o clube não tem a intenção de negociá-lo. Uma possível saída seria um pedido do próprio atleta.

No meio do ano, haverá duas janelas de transferências. A primeira, de 2 a 10 de junho, criada por conta do Mundial de Clubes, que ocorre nos Estados Unidos. Em seguida, de 10 de julho a 2 de setembro, a segunda e mais longa.

