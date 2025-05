Saiba detalhes da demissão do auxiliar de Filipe Luís no Flamengo

O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda-feira (12), a saída de Daniel Alegria da comissão técnica do time principal masculino. O auxiliar acompanhava o treinador Filipe Luís desde o sub-17. Sem entrar em grandes detalhes, o Rubro-Negro não informou o motivo da saída. No dia a dia da equipe, o profissional era o responsável pelas jogadas de bola parada.

De acordo com apuração do J10, as características do trabalho de Daniel Alegria não estavam mais agradando Filipe Luís. Por este motivo, diretoria junto com comissão técnica do rubro-negra decidiu pela saída do profissional.

O Flamengo, agora, está de olho no mercado em busca de uma reposição para a comissão técnica de Filipe Luís. Diante disso, o Rubro-Negro pretende agir o mais rápido possível e deseja anunciar a nova contratação ainda nesta semana.

Daniel Alegria, afinal, era auxiliar de Filipe Luís e era responsável pelos trabalhos de bola parada do Flamengo. Ou seja, as jogadas ofensivas e defensivas do Rubro-Negro nesse quesito, assim, passavam pelo ex-profissional do Rubro-Negro.

Daniel Alegria chegou ao Flamengo em julho de 2021, inicialmente para atuar nas categorias de base. Ao lado de Filipe Luís, comandou a equipe sub-17, onde se destacou na transição de jovens talentos para categorias superiores. Sua habilidade em desenvolver atletas foi um dos pilares de sua permanência no clube. Quando Filipe Luís assumiu o time principal, Alegria foi para a comissão técnica profissional.

