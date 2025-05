Ancelotti dará coletiva nesta terça e deve se pronunciar sobre Seleção

O técnico Carlo Ancelotti dará entrevista coletiva nesta terça-feira (13), véspera do jogo do Real Madrid contra o Mallorca. Possivelmente, o treinador vai se pronunciar pela primeira vez sobre a Seleção Brasileira. Afinal, a CBF já anunciou oficialmente a chegada do treinador, mas nem ele nem o clube espanhol se manifestaram sobre o assunto.

A entrevista coletiva será 6h da manhã (horário de Brasília), no Centro de Treinamento de Valdebebas. O Real Madrid não deu qualquer informação de que Ancelotti se despedirá do clube nesta terça. No entanto, a expectativa fica para um pronunciamento.

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2026. Não houve até agora qualquer divulgação de rescisão desse vínculo.

A CBF anunciou que Ancelotti treinará o Brasil até o final da Copa do Mundo de 2026. Ele assumirá o comando da Seleção na próxima data Fifa, em que enfrentará Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias. A Seleção está em quarto lugar na tabela, com 21 pontos.

O treinador ainda terá uma reunião com Juan e Rodrigo Caetano para definir questões técnicas da Seleção. Além disso, o encontro vai selar a lista dos pré-convocados para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A previsão, aliás, é de que o técnico chegue no Brasil em 26 de maio, dois dias depois do último jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, contra a Real Sociedad. O time vem de derrota por 4 a 3 para o Barcelona, no clássico do último fim de semana. A partida contra o Mallorca será às 16h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

