City quer destaque do Milan e pode bater recorde de transferência

O Manchester City já pensa na próxima janela de transferências e deve buscar reforços importantes para renovar o elenco após uma temporada abaixo das expectativas em 2024/2025. De acordo com informações do jornal ‘The Telegraph’, o clube inglês tem interesse no meio-campista Tijjani Reijnders, do Milan.

Segundo a publicação, o City pretende fazer uma proposta oficial assim que abrir o mercado do verão europeu. Além disso, o Milan não descarta negociar o jogador e espera faturar alto com a venda. Dessa maneira, a expectativa é que a transferência supere o valor recorde da saída de Kaká para o Real Madrid em 2009, quando o clube italiano arrecadou 68 milhões de euros.

Se por um lado a venda pode render um bom valor, por outro, seria uma grande perda técnica. Reijnders é peça-chave no time comandado pelo técnico Sérgio Conceição. Ele disputou 51 partidas nesta temporada — mais do que qualquer outro jogador do elenco — e é o segundo artilheiro do Milan, com 15 gols.

Reijnders chegou ao clube italiano em 2023, vindo do AZ Alkmaar, por 20,5 milhões de euros.

