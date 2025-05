Brasileiro brilha com dois gols, Al-Hilal goleia e segue na briga pelo título saudita

O jovem atacante Kaio César viveu uma noite especial nesta segunda-feira (12). Afinal, ele marcou dois gols na vitória do Al-Hilal por 4 a 0 sobre o Al-Orobah, pela reta final da Liga Saudita. Com o resultado, o tradicional clube de Riad chegou aos 68 pontos e manteve-se na caça ao líder Al-Ittihad, que soma 74, restando apenas três rodadas para o fim da competição.

Cria do Coritiba e com passagem de destaque pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, Kaio chegou ao Al-Hilal em janeiro e, desde então, vem conquistando seu espaço. Dessa maneira, diante do Al-Orobah, ele foi o protagonista da noite. O primeiro gol saiu de um pênalti sofrido por ele mesmo, após bela jogada individual. Já o segundo veio em uma roubada de bola no ataque, quando teve frieza para finalizar na saída do goleiro e fechar a goleada.

“Estou muito feliz por poder marcar os dois gols e ajudar a equipe a conquistar um placar mais elástico. Estava buscando esses gols e, graças a Deus, eles saíram hoje. Com certeza, eles trazem uma confiança ainda maior para essa sequência final da competição. Vou trabalhar muito para poder seguir ajudando a minha equipe”, comemorou o atacante, que balançou as redes duas vezes pela primeira vez em um jogo profissional.

Kaio César soma três gols pelo Al-Hilal na temporada

Com 18 partidas pelo Al-Hilal, Kaio soma agora três gols e três assistências. Assim, na temporada completa, somando os números com a camisa do Vitória de Guimarães, já são 51 jogos, sete gols e 11 passes decisivos. O bom momento individual vem na sequência de um marco importante: na partida anterior, contra o Al-Raed, o brasileiro havia completado 100 jogos como atleta profissional.

Apesar da distância de seis pontos para o líder, Kaio mantém o foco e garante que a equipe não vai desistir do título.

“O nosso pensamento é sempre em vencer a próxima partida. Nós temos três jogos pela frente para terminar a competição e o nosso objetivo é ir jogo a jogo e vencer os três. Ao final da competição vamos ver o que a gente vai conseguir. O objetivo do Al-Hilal é sempre vencer e nós sabemos disso”, destacou.

