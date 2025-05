Loteria do draft da NBA define dono da primeira escolha; entenda

A loteria define a ordem dos times no draft da NBA, de acordo com a campanha da equipe na temporada - (crédito: Getty Images via AFP)

Enquanto ainda restam equipes vivas no sonho pelo título da atual temporada da NBA, outras já estão de olho no futuro. Em meio aos playoffs da liga, o mundo do basquete divide as atenções para a loteria do draft de 2025, nesta segunda-feira (12/5), às 21h, em Chicago, para definir a ordem dos times na seleção de calouros. Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets são os donos da maior probabilidade de ficar com a primeira escolha, com os holofotes voltados para o fenômeno Cooper Flag.

O draft em si está marcado apenas para 25 e 26 de junho, porém, o sorteio desta segunda define o desenho da 1ª a 14ª seleção. Participam todos as 14 franquias que não avançaram aos playoffs, incluindo as que foram eliminadas no torneio de play-in. Cada equipe tem chances diferentes de conseguir ficar com a escolha inicial, de acordo com a campanha na temporada regular.

Desta forma, a loteria dá a oportunidade de qualquer time ter uma das quatro primeiras posições, enquanto o restante é determinado conforme o recorde do ano. As três piores equipes têm 14% de chance, enquanto o quarto tem 12,5%, o quinto 10,5%, o sexto 9% e assim por diante até o 14º, com apenas 0,7%.

The 2025 NBA Draft Lottery presented by State Farm will be held tonight in Chicago and air live at 7:00 PM ET on ESPN.



Below are the 2025 lottery probabilities for each of the teams ?? pic.twitter.com/N6yidm0EO3 — NBA Communications (@NBAPR) May 12, 2025

O esquema funciona com bolas de ping-pong, numeradas de 1 a 14 em uma máquina e quatro delas são sorteadas por vez, formando uma combinação numérica. São 1001 conjuntos possíveis e cada um é atribuído a uma franquia. Por ter 14% de chance, o Jazz, por exemplo, recebe 140 combinações. No fim, quem tiver a combinação sorteada fica com a primeira escolha e o processo se repete para definir a segunda, a terceira e a quarta posição.

Da quinta em diante, será de acordo com o desempenho da temporada. Ou seja, o Jazz, que teve 17 vitórias e 65 derrotas, ficará no mínimo com a escolha cinco. Por outro lado, o San Antonio Spurs é dono da pick do Atlanta Hawks e irá aproveitar o fato do adversário ter tido a 14ª pior campanha, mas ficará apenas com a 14ª escolha caso não seja premiado na loteria.

Pode parecer complexo, mas o sistema é feito para evitar que equipes percam de propósito durante a temporada para poder ficar com o melhor prospecto do draft. O principal nome na classe de 2025 é o ala Cooper Flagg, de Duke. Eleito melhor jogador universitário, o jogador de apenas 18 anos é um dos novos fenômenos da geração e considerado o novo talento que pode mudar um time de patamar.

Confira as probabilidades de cada franquia

1. Utah Jazz (14%)

2. Washington Wizards (14%)

3. Charlotte Hornets (14%)

4. New Orleans Pelicans (12,5%)

5. Philadelphia 76ers (10,5%)

6. Brooklyn Nets (9%)

7. Toronto Raptors (7,5%)

8. San Antonio Spurs (6%)

9. Houston Rockets (3,8%) – via Phoenix Suns

10. Portland Trail Blazers (3,7%)

11. Dallas Mavericks (1,8%)

12. Chicago Bulls (1,7%)

13. Sacramento Kings (0,8%)

14. San Antonio Spurs (0,7%) – via Atlanta Hawks