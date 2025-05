Fortaleza x Bucaramanga: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza recebe o Atlético Bucaramanga nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada da Copa Libertadores. No Grupo E do torneio, o Laion ocupa a segunda colocação, com sete pontos, enquanto o time colombiano aparece logo atrás, em terceiro lugar, com cinco. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Como chega o Fortaleza

O Tricolor de Aço chega embalado para o duelo após duas goleadas – 4 a 0 sobre o Colo-Colo pela quarta rodada do torneio continental e, no último final de semana, venceu o Juventude por 5 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, ambas as partidas em casa. Novamente como mandante, o Laion quer seguir com a boa sequência para garantir a vaga nas oitavas e, quem sabe, assumir a liderança da sua respectiva chave na Libertadores.

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve seguir com a mesma equipe que vem dando resultado na temporada. Então, Lucero como titular novamente. O treinador, porém, deve seguir sem os lesionados Diogo Barbosa, Tinga, Moisés e Gaston Ávila.

Como chega o Bucaramanga

O time colombiano precisa de uma vitória para seguir vivo na disputa pela vaga nas oitavas de final da Libertadores. Porém, não vem com uma boa sequência no torneio – empatou com o próprio Laion em 1 a 1 pela terceira rodada e foi goleado pelo Racing por 4 a 0 na última. No Campeonato Colombiano, porém, conquistou uma vitória por 2 a 0 no último final de semana sobre o Independiente Medellín. Para a partida, o técnico Leonel Álvarez não tem desfalques confirmados até o momento.

FORTALEZA X BUCARAMANGA

Libertadores 2025 – 5ª rodada

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Data e horário: terça-feira, 13/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Mancha, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Martínez; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Vojvoda

BUCARAMANGA: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Flores, Castañeda e Ibargüen; Londoño e Pons. Técnico: Leonel Álvarez

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Mario Diaz de Vivar (PAR)

