Filho de Ancelotti está com futuro quase definido

Segunda o 'AS', Davide será auxiliar do pai nos amistosos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, em junho

Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF, nesta segunda-feira (12), como novo técnico da Seleção Brasileira. No entanto, seu filho, Davide Ancelotti, de 35 anos, está prestes a iniciar a carreira como treinador principal e não deve acompanhar o pai como auxiliar na Copa do Mundo. De acordo com o jornal ‘AS’, ele está muito perto de assumir o comando do Rangers, da Escócia. O Como, da Itália, também estaria interessado.

Ainda segundo a publicação do jornal espanhol, Davide será auxiliar do pai nos amistosos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, em junho. Depois disso, deve seguir para sua nova função, que tudo indica será no Rangers. Com ele deve ir Francesco Mauri, amigo de longa data e também auxiliar de Carlo Ancelotti.

Davide Ancelotti também recebeu propostas de clubes da Arábia Saudita, mas o projeto do Rangers é o que mais o atrai. Além disso, o clube escocês está próximo de ser comprado pelos mesmos donos do San Francisco 49ers, que também têm participação no Leeds United, da Inglaterra.

Por fim, apesar do anúncio oficial da CBF, Ancelotti e Real Madrid ainda não se pronunciaram sobre o assunto. O treinador dará entrevista coletiva nesta terça-feira (13), véspera do jogo do Real Madrid contra o Mallorca. Possivelmente, o italiano vai se pronunciar pela primeira vez sobre a Seleção Brasileira.

