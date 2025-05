Lanús (ARG) x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio à turbulência, o Vasco volta a campo para uma partida decisiva pela sul-Americana. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Lanús nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no La Fortaleza, pela quinta rodada do torneio continental. Além disso, o principal destaque será à beira do campo com a estreia de Fernando Diniz.

Dessa forma, o Cruz-Maltino soma 5 pontos e ocupa, no momento, a segunda colocação, justamente atrás da equipe argentina. Os Granates, por sua vez, têm oito pontos e a vantagem do fator casa para tentar assegurar a primeira colocação do Grupo G.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (13) terá a transmissão do SBT e do Paramount+.

Como chega o Lanús

Para a partida decisiva, Mauricio Pellegrino terá algumas ausências a lidar. Nesse sentido, Acosta, Gonzalo Pérez, Loaiza, Ortellado e Peña são os desfalques do Granate. O time argentino, então, já tem a vaga nos mata-matas praticamente encaminhada e uma vitória pode concretizar a primeira posição. Vale lembrar que apenas o primeiro vai direto para às oitavas, enquanto os segundo encaram os terceiros da Libertadores.

Como chega o Vasco

De volta ao clube, Fernando Diniz comandou a equipe carioca em 2021, quando estava na Série B do Brasileirão. A surpreendente derrota para o Puerto Cabello complicou o time, que terá desfalques. Entre eles, Guilherme Estrella, Lucas Freitas, Payet, David e Mauricio Lemos, todos lesionados. Por fim, o profissional trabalhou a primeira atividade nesta segunda-feira (12) antes da viagem para Buenos Aires.

LANÚS (ARG) x VASCO

Sul-Americana 2025 – 5ª rodada

Local: Estádio La Fortaleza – Buenos Aires, ARG

Data e horário: terça-feira, 13/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

LANÚS (ARG): Pérez; Izquierdoz, Múñoz, Marcich; A. Cardozo, Medina, Salvio; Marcelino, Aguino, Cabrera. Técnico: Mauricio Pellegrino.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

VAR: Fernando Lopez (PAR)

