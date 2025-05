Wirtz pode se tornar o jogador mais caro da história do Bayern de Munique - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

A saída de Florian Wirtz do Bayer Leverkusen parece cada vez mais próxima. O meia tem se destacado na temporada e chamado a atenção de grandes clubes europeus. Entre eles, o Bayern de Munique, que o considera prioridade para a próxima janela de transferências. De acordo com informações do canal alemão ‘SPORT1’, o clube está disposto a investir pesado para contratá-lo.

Dessa maneira, o Bayern deve gastar entre 130 e 150 milhões de euros para fechar a negociação. Ainda segundo a publicação, o Grupo Bayer, que controla o Leverkusen, já autorizou o CEO do clube, Fernando Carro, a negociar a venda.

Se o negócio for concretizado por esses valores, Wirtz se tornará o jogador mais caro da história do Bayern de Munique, superando Harry Kane, contratado por 95 milhões de euros.

O contrato atual de Wirtz vai até 2027, e sua cláusula de rescisão, no valor de 125 milhões de euros, só passa a valer a partir de 2026. Ou seja, se o Bayern quiser contratá-lo agora, terá que pagar mais do que isso, ou esperar para tentar reduzir o custo.

