Kaiki celebra sequência como titular do Cruzeiro: ‘Fico feliz pela evolução’

Com bons jogos, Kaiki Bruno se firmou entre os titulares do Cruzeiro e vive a melhor fase da sua carreira profissional. O lateral-esquerdo, aliás, foi um dos destaques da equipe na goleada sobre o Sport, por 4 a 0, no último domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo na Ilha do Retiro marcou o 16º jogo do atleta como titular da Raposa. Desde o fim de janeiro, tomou conta da posição do time e só sai da escalação inicial quando a comissão decide poupar os titulares. O atleta, portanto, comemorou o momento vivido no clube e agradeceu aos companheiros.

“Fico feliz pela minha evolução. Os jogadores têm me ajudado muito no dia a dia, para dar uma segurada quando tem que segurar, mas estou conseguindo terminar as partidas bem e jogando bem. Fico menos desgastado durante as partidas”, comentou.

“Sou grato a todos que tem me ajudado e ao treinador também, dando alguns conselhos para melhorar sempre. É sempre bom quando você tem uma sequência. Você vai pegando mais a maldade do jogo e ficando mais cascudo durante as partidas”, finalizou o lateral.

Assim como outros titulares do Cruzeiro, Kaiki Bruno não deve entrar em campo contra o Palestino na próxima quarta-feira (14), pela Sul-Americana. Afinal, a Raposa cumpre apenas tabela após eliminação do torneio continental. O lateral deve retornar apenas para o clássico com o Atlético pelo Brasileirão no domingo.

