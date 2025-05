Santos empata com o Ceará e segue em má fase no Brasileirão

O Santos ainda vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (12), o Peixe não saiu do zero a zero contra o Ceará, em partida realizada no Allianz Parque, que encerrou a oitava rodada do torneio.

Com o resultado, o Peixe segue na 19ª colocação, afundado na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos. Já o Ceará subiu para a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores, com 12 pontos.

As duas equipes não entram em campo pelas competições continentais e voltam a ação apenas no final de semana. O Santos tem o clássico contra o Corinthians, fora de casa, no domingo (18). Um dia antes, o Ceará recebe o Sport no Castelão.

Ceará começa melhor e Santos se recupera

A partida começou com o Ceará conseguindo equilibrar bem as ações. O Vozão chegava no ataque, mas não conseguia criar grandes oportunidades. Na primeira, Lucas Mugni cobrou escanteio fechado e Gabriel Brazão conseguiu evitar o gol olímpico. O Santos respondeu em arremate de fora da área de Rollheiser, que mandou por cima do gol.

O Peixe conseguiu se recuperar ao longo da primeira etapa e teve chances. Rollheiser apareceu mais uma vez na área. Após cruzamento de Soteldo, o argentino subiu e cabeceou tirando tinta da trave. O Santos terminou o primeiro tempo com mais volume e marcando presença no campo de ataque.

Poucas chances e nada de gol

A segunda etapa começou mais truncada, com mais disputa de jogo, apesar do Santos seguir com mais volume. Entretanto, a primeira oportunidade foi do Ceará, quando Pedro Raul recebeu na área e chutou cruzado para fora. O Peixe conseguiu responder com Tiquinho Soares, que recebeu na área, girou bonito, chutou e Fernando Miguel salvou.

Tiquinho voltou a aparecer depois. O atacante recebeu na área, dominou e mandou uma bicicleta por cima do gol. O Santos partiu para cima em busca do gol da vitória, mas deixou espaços. Com isso o Ceará aproveitou para assustar o gol santista. Na melhor oportunidade, Rômulo arriscou de fora da área e Gabriel Brazão fez grande defesa. O Vozão ainda teve mais uma oportunidade com Lelê, que saiu na cara de goleiro após contra-ataque e parou no arqueiro santista.

No último lance, Deivid Washington recebeu de Gabriel Veron e ia sair na cara do goleiro. Mas Willian Machado chegou fazendo o corte. O árbitro marcou a falta a expulsou o zagueiro. Porém, o VAR chamou e o lance foi anulado. Com isso, nada de falta, nada de gol e muitas vaias no Allianz Parque.

SANTOS 0 X 0 CEARÁ

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 12/05/2025

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público Total: 35.240 torcedores

Renda: R$ 2.806.052,90

Gol: –

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy, 18’/2ºT), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Zé Rafael, 43’/2ºT), Gabriel Bontempo (Deivid Washington, 31’/2ºT), Rollheiser e Thaciano (Barreal, 18’/2ºT); Soteldo e Tiquinho Soares (Gabriel Veron, 43’/2ºT). Técnico: Cléber Xavier

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos, 29’/2ºT), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço, 34’/2ºT) e Lucas Mugni (Rômulo, 29’/2ºT); Galeano, Pedro Henrique (Bruno Tubarão, 34’/2ºT) e Pedro Raul (Lelê, 41’/2ºT). Técnico: Léo Condé

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Tomás Rincón (SFC); Lucas Mugni e Fernando Sobral (CSC)

