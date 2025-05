Flamengo e Corinthians são os times com menos cartões nos últimos dez anos de Brasileirão

Dependendo do ponto de vista, é a maior prova do jogo limpo das equipes. Ou a confirmação das teorias conspiratórias de favorecimento. O fato é que Flamengo e Corinthians são os times que menos receberam cartões amarelos e vermelhos nos últimos dez anos do Campeonato Brasileiro. Essa foi a principal descoberta do levantamento inédito do Bolavip Brasil, considerando as edições da competição desde 2016.

Assim, os dois times de maior torcida do país foram também os que tiveram a maior diferença em relação às outras 18 equipes consideradas no estudo. Já os mais punidos pela arbitragem foram Vitória e Juventude. O levantamento considerou 20 equipes e suas campanhas na Série A desde 2016 até a sétima rodada do Brasileirão deste ano.

*Como nem todos os times analisados disputaram a Série A no período, o levantamento tomou como parâmetro a média de cartões recebidos por jogo.

Flamengo e Corinthians são os menos punidos pela arbitragem

Flamengo e Corinthians apareceram como os dois times que menos receberam cartões. O rubro-negro recebeu 2,18 cartões por jogo desde 2016, já o time paulista, 2,20. Assim, a diferença decimal do Timão para o terceiro time que menos recebeu cartões, o Bahia, é de 0,12. Contudo, em nenhuma comparação no ranking um time que antecede o outro teve uma diferença tão grande.

O Corinthians também foi o time que menos cometeu faltas nas últimas dez edições do Campeonato Brasileiro (13,2 por partida). Assim, isso ajuda a explicar o baixo número de cartões recebidos. Já o Flamengo, por sua vez, foi o sexto time que menos cometeu faltas no período (14,2 por partida). Contudo, tão poucos cartões faz com que o rubro-negro seja o segundo time que mais faz faltas até receber um cartão: a equipe carioca recebe um cartão a cada 6,49 faltas cometidas. O Sport é quem lidera nesse quesito, com 6,54 faltas até o primeiro cartão.

Vitória é o grande protagonista de faltas e cartões no Brasileiro

No outro lado da análise, o Vitória se destacou como o time que mais comete faltas e mais recebeu cartões do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time baiano viveu altos e baixos na última década e é a segunda equipe analisada que menos disputou partidas na Série A no período — apenas o Juventude atuou menos na elite. Mas sempre que está na primeira divisão, o Vitória conhece como ninguém o rigor da arbitragem.

Portanto, são 2,83 cartões amarelos a cada partida disputada no Brasileirão. Já em termos de faltas cometidas, foram 16,2 por jogo. Esse ano, pelo menos, o histórico não está tão ruim. Assim, até a sétima rodada, a equipe do Barradão era a oitava com mais cartões amarelos recebidos. No entanto, quem lidera a estatística este ano é o São Paulo.

Confira o ranking de cartões recebidos no Brasileiro (entre 2016 e 2025):

1 – Vitória: 2,83 cartões por jogo

2 – Juventude: 2,71 cartões por jogo

3 – Internacional: 2,67 cartões por jogo

4 – Vasco: 2,65 cartões por jogo

5 – Cruzeiro: 2,58 cartões por jogo

6 – Ceará: 2,57 cartões por jogo

7 – RB Bragantino: 2,53 cartões por jogo

8 – São Paulo: 2,52 cartões por jogo

9 – Santos: 2,51 cartões por jogo

10 – Fluminense: 2,49 cartões por jogo

11 – Botafogo: 2,47 cartões por jogo

12 – Palmeiras: 2,40 cartões por jogo

13 – Fortaleza: 2,40 cartões por jogo

14 – Grêmio: 2,39 cartões por jogo

15 – Sport: 2,38 cartões por jogo

16 – Atlético Mineiro: 2,35 cartões por jogo

17 – Athletico: 2,33 cartões por jogo

18 – Bahia: 2,32 cartões por jogo

19 – Corinthians: 2,20 cartões por jogo

20 – Flamengo: 2,18 cartões por jogo

