Torcida do Cruzeiro promete casa cheia para clássico com Atlético

Torcida do Cruzeiro promete encher o Mineirão

O Mineirão vai receber o clássico Cruzeiro x Atlético-MG no próximo domingo (18), às 20h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em ascensão na competição, o Cabuloso aparece em quarto lugar na tabela e a torcida promete comparecer no duelo.

Afinal, a Raposa divulgou nesta segunda-feira (12), na primeira parcial da venda dos ingressos, que 35 mil torcedores já garantiram presença na noite. A partida, aliás, terá presença apenas da torcida celeste, devido a acordo feito entre os clubes para clássicos com torcida única.

Já eliminado da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro mandará antes no Mineirão a partida contra o Palestino, para cumprir tabela no torneio continental. O confronto acontece na quarta-feira, às 21h30, pela quinta rodada. Até o momento, não há informações sobre a quantidade de ingressos comercializados.

Para a partida do meio da semana, o técnico Leonardo Jardim deve entrar em campo com time alternativo. Como não há mais chances de classificação na Sula, o foco será total no clássico contra o Galo. Portanto, a ideia é dar oportunidade aos jovens da base e jogadores considerados reservas.

