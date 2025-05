Luan Peres admite começo ruim do Santos e vê progresso no time

O Santos vive um momento conturbado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (12), o Peixe não conseguiu aproveitar o fator da partida no Allianz Parque e ficou no empate sem gols contra o Ceará. O resultado manteve o Alvinegro na vice-lanterna da tabela, com apenas cinco pontos.

O zagueiro Luan Peres não esconde que o começo de campeonato da equipe foi ruim. Entretanto, para o defensor, o time apresentou uma evolução nos últimos jogos. Por outro lado, o jogador enfatizou que não adianta progredir e não conseguir o resultado.

“O campeonato é longo. Não começamos bem, isso é fato, mas, falando do jogo de hoje, acho que tivemos progresso. Contra o Grêmio também, mas não conseguimos a vitória. Não adianta ter progresso e não ter resultado. É trabalhar, o campeonato é longo, muita coisa pode acontecer e tenho certeza que a gente vai sair dessa situação”, ressaltou.

Na próxima rodada, o Santos terá o clássico na Neo Química Arena contra o Corinthians. Na casa do rival, o Peixe só venceu o Timão em duas oportunidades. Luan avaliou que todo jogo é preocupante no atual momento e que o time precisa ir com o foco de buscar a vitória, independentmente do tabu.

“Qualquer jogo hoje é preocupante, a gente tem que ganhar, não importa o adversário. Tabu é feito para quebrar. A gente vai lá dentro, vai tentar a vitória. A chave tem que virar e esse é o momento mais importante para a gente dar essa alavancada”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.