Grêmio lida com corte de cortesias para jogo decisivo na Sul-Americana

Arena do Grêmio - (crédito: Foto: Divulgação / Arena do Grêmio)

O Grêmio encara o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 13/5, em sua Arena. Mas teve uma má notícia. Afinal, recebeu com surpresa a decisão da Arena Porto-Alegrense, gestora do estádio, de suspender a distribuição de ingressos de cortesia. Uma medida que tradicionalmente contemplava funcionários, familiares de jogadores e atletas que não vão a campo.

A medida repercutiu mal nos bastidores do Tricolor gaúcho, que informou que houve comunicado em represália às críticas feitas recentemente à gestão da Arena. As informações são da Rádio Gaúcha/Zero Hora.

Os atritos ganharam força após o jogo contra o Santos, no dia 4 de maio, quando torcedores relataram desorganização e filas longas para acessar o estádio. A diretoria, aliás, também tem se mostrado insatisfeita com os valores cobrados nos ingressos e com as condições do gramado.

Diante do corte, o clube buscou alternativas para realocar os convidados que seriam atendidos pelas cortesias. A solução encontrada foi direcioná-los à Tribuna Presidencial, setor reservado para autoridades e patrocinadores. No entanto, o espaço é mais limitado e pode não comportar todos os afetados pela mudança.

Nota da Arena Porto-Alegrense

“A Arena do Grêmio segue cumprindo integralmente o contrato vigente com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, inclusive no que se refere à disponibilização de ingressos e camarotes. Grêmio vem recebendo rigorosamente tudo o que está no contrato. Inclusive todos os ingressos estabelecidos nos regramentos oficiais das competições onde o clube participa”.

