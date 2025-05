Cléber Xavier aponta evoluções no Santos e não foge do assunto rebaixamento: ‘Essa é a realidade’

O Santos permanece afundado na parte de baixo da tabela. Na noite desta segunda-feira (12), o Peixe ficou no empate sem gols contra o Ceará e permanece na 19ª colocação, com apenas cinco pontos, sem vencer desde a chegada de Cléber Xavier.

O treinador avaliou que o Peixe conseguiu apresentar uma evolução em relação aos últimos jogos. Xavier destacou que o adversário teve poucas oportunidades e elogiou a postura defensiva. Entretanto, o técnico reclamou da falta de efetividade, já que o time finalizou apenas uma vez no gol.

“Conseguimos uma evolução no aspecto defensivo, neste momento maior de treino que tivemos nesta semana. Demos poucas chances ao adversário, as chances que o Ceará teve foram no momento defensivo que a gente abriu espaço, através de contra-ataque. Acho que a gente construiu bem na iniciação, evoluiu em ganhar campo, evoluiu em jogar no campo do adversário, mas novamente não conseguimos ser efetivos na frente. Tivemos 14 finalizações e só uma no gol. A gente precisa melhorar. Trabalhamos bastante coisa para poder evoluir, mas no jogo não fomos efetivos”, lamentou.

Com o resultado desta segunda, o Santos estabeleceu o seu pior começo de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. O treinador não escondeu a realidade atual da briga contra o rebaixamento e também pediu que a torcida siga ao lado da equipe.

“No momento, essa é a realidade (brigar contra o rebaixamento). O torcedor veio hoje, lotou o estádio, apoiou o tempo inteiro. Se vaiou foi no final do jogo, direito que ele tem. Na Vila, no jogo contra o CRB, que era uma situação mais difícil, apoiou também o quanto pôde. Não tenho nada para falar com o torcedor. Gostaria que, da próxima vez que a gente jogar, ou aqui ou na Vila, que ele continuasse apoiando. Já passei por essa situação em outros clubes, como auxiliar, e consegui sair em 90% delas. Com trabalho e passando confiança aos atletas”, ressaltou.

Desafio no sintético

A novidade do duelo contra o Ceará foi o local da partida. O Santos mandou a partida no Allianz Parque, utilizando o gramado sintético que já esteve no alvo de polêmicas no começo da temporada. O treinador avaliou que o campo estava em bom estado e que é natural jogar em estádios assim.

“A gente jogou nestes últimos três jogos em três campos diferentes. O campo da Vila eu sempre achei muito bom. A Arena do Grêmio não estava boa, mas a gente conseguiu jogar e o sintético do Palmeiras hoje estava bom. Depois eu vou conversar com os jogadores. O sentimento de alguns é que o campo sintético puxa mais, tem um certo incômodo. Mas estava posta a definição e às vezes vai acontecer da gente ter que jogar aqui, ou no Engenhão, ou ter que jogar no gramado do Atlético Mineiro. Então é uma situação natural”, pontuou.

