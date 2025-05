Sunderland e Coventry buscam vaga na final dos Playoffs da Segundona Inglesa

Um dos times mais tradicionais da Inglaterra, o Sunderland lutam, nesta terça-feira, 13/5, às 16h (de Brasília), por uma vaga na final dos playoffs da Segunda Divisão do Campeonato Inglês. Em casa, no Stadium of light (Estádio da Luz), recebe o Coventry City. Como venceu a partida de ida por 2 a 1, precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final, onde enfrentará o Sheffield United, que eliminou o Bristol City na outra semifinal.

Para entender: na Championship (Segunda Divisão Inglesa), que conta com 24 times, os dois primeiros colocados sobem diretamente à elite. Nesta temporada, foram eles o Leeds United (campeão, com 100 pontos) e o Burnley (vice, também com 100 pontos). As equipes que terminam entre o 3º e o 6º lugares disputam os playoffs pela última vaga na Premier League 2025/26. Assim, os confrontos foram: Sunderland (4º) x Coventry (5º) e Sheffield United (3º) x Bristol City (6º).

Onde assistir

Sunderland favorito

O Sunderland, que tem como um dos destaques o jovem Jobe Bellingham — irmão mais novo de Jude Bellingham, jogador da seleção inglesa e do Real Madrid — terminou a temporada regular em 4º lugar, com 76 pontos. Por isso, teve a vantagem de decidir o confronto contra o 5º colocado, o Coventry (69 pontos), em casa. O time é um dos maiores do norte da Inglaterra e já foi campeão inglês seis vezes: 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13 e 1935–36. A última participação do Sunderland na elite foi na temporada 2016/17, quando terminou em último lugar. É o maior rival do Newcastle United.

Sheffield United é finalista

Nesta segunda-feira, o Sheffield United confirmou seu favoritismo diante do Bristol City. Após vencer fora de casa por 3 a 0 no jogo de ida, voltou a bater o rival pelo mesmo placar na volta. Os gols foram marcados por Kieffer Moore, Hammer e O’Hara. O Sheffield chega à final como o time de melhor campanha entre os classificados para os playoffs, já que terminou a fase regular em 3º lugar, com 90 pontos. O Bristol City foi o 6º colocado, com 68 pontos.

Agora, o Sheffield United está a um jogo de retornar à elite do futebol inglês. O clube, campeão inglês uma vez (em 1897/98), foi rebaixado na temporada passada, quando terminou em último lugar com apenas 16 pontos — uma das piores campanhas da história da Premier League.

