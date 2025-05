Sem Bernal, Renato terá ‘dor de cabeça’ para definir meio-campo

O técnico Renato Gaúcho terá um problema para resolver nos próximos dias. O volante Facundo Bernal sofreu uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda e deve ficar fora até do Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos. Assim, o treinador vai precisar quebrar a cabeça para definir o meio-campo tricolor daqui para frente.

Contratado no meio do ano passado, Bernal é tratado como uma promessa uruguaia e chegou para substituir André. Contudo, não convenceu o técnico Mano Menezes e perdeu espaço após a chegada de Otávio. Porém, a lesão do companheiro de posição deu brecha para o uruguaio recuperar o prestígio.

Mesmo alternando entre reserva e titular, Bernal era um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Renato Gaúcho. Aliás, o camisa 5 foi titular nos últimos dois jogos. Sem o uruguaio e Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles, o treinador terá que encontrar uma solução com jogadores com características menos defensivas, como Martinelli, Hércules e Nonato.

O único primeiro volante à disposição é o jovem Wallace Davi. Nascido em 2007, o jovem completou 18 anos no último dia 10. O jogador fez parte da “Esquadrilha 07”, campeã brasileira e da Copa do Brasil sub-17 no ano passado. Já Martinelli, Hércules e Nonato costumam jogar mais avançados. Mesmo assim, no entanto, Renato já utilizou a dupla formada por Martinelli e Hércules.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Unión Española, do Chile, pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Em segundo lugar com 7 pontos, o Tricolor precisa vencer os últimos dois jogos para garantir a liderança e avançar às oitavas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.