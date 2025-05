Veja quem pode ganhar espaço no Vasco sob comando de Fernando Diniz

Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco para a sequência da temporada. Ele chega no momento mais conturbado da equipe, afinal, são oito jogos sem vencer, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Sua estreia será no torneio internacional, contra o Lanús, nesta terça-feira (13), na Argentina.

Conhecido pelo estilo de jogo “8 ou 80”, Diniz desperta sentimentos opostos: quem elogia é fã, quem critica parece ser o maior hater. Com sua metodologia, alguns jogadores tendem a ganhar mais espaço. Nuno, titular desde sua chegada em fevereiro, deve continuar com vaga cativa. Já nomes como Tchê Tchê e Hugo Moura podem ganhar mais minutos em campo. Inclusive, o último pode atuar como defensor, algo que o técnico fez muito com André, na época de Fluminense, dependendo do contexto do jogo.

Sforza, muito elogiado pela qualidade na saída de bola e nas viradas de jogo, também deve aparecer no time titular com mais frequência, como aconteceu diante do Vitória, no Barradão. Aliás, sua saída naquela partida foi crucial; após isso, o time nordestino dominou as ações nas áreas onde o argentino costuma atuar.

Jair, aliás, também pode crescer sob o comando de Diniz, já que uma de suas principais qualidades é a saída de bola. No entanto, sua marcação ainda preocupa. Esse ponto evidencia um problema crônico no Vasco: a presença de Vegetti e Coutinho juntos. Sem a bola, ambos não ajudam na marcação, deixando a equipe vulnerável. Algo que ficou evidente na goleada para o Puerto Cabello.

Todos os setores do Vasco preocupam por igual

A expectativa é de que jogadores com mais facilidade para trocar passes e sair jogando ganhem espaço, enquanto atletas com dificuldades nesse aspecto, como Matheus Carvalho, percam protagonismo. Já Riquelme, cria do Vasco e muito elogiado na passagem de Diniz em 2021, pode reaparecer entre os jogadores relacionados mais para frente.

Todavia, nenhum setor preocupa mais do que o outro, mas a demora para encaixar no método de jogo de Diniz e a pressão por resultados podem atrapalhar seu início no Vasco.

