Presidente do Santos promete reforços em junho e diz não temer transfer ban

Após o empate sem gols contra o Ceará, nesta segunda-feira (12/5), pelo Campeonato Brasileiro, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, prometeu ir ao mercado para reforçar a equipe. O mandatário se mostrou bastante incomodado com o resultado no Allianz Parque e disse que terá chegadas e também saídas do elenco em junho.

“O Santos vai e está no mercado. Tanto de saídas quanto de chegadas. Hoje, temos uma nova comissão técnica, nova filosofia e vamos tomar ações e medidas para que o grupo seja fortalecido para ter uma campanha boa no Brasileirão”, disse Marcelo Teixeira.

Contudo, o que pode atrapalhar o Santos são suas dívidas. Afinal, o clube tem mais de R$ 31 milhões de dívidas correndo em processos judiciais. Recentemente, a Fifa notificou a instituição para pagar R$ 15,9 milhões pela compra de João Basso ao Arouca, de Portugal. Recentemente, o ex-técnico Pedro Caixinha também entrou com ação cobrando R$ 15 milhões de multa rescisória. Por sua vez, Marcelo Teixeira não tem uma novo transfer ban, que atrapalha o Peixe a ir atrás de reforços.

“Os transfer bans já eram previstos, ninguém quer, mas temos que trabalhar. Ano passado, foram três evitados e três sofridos. Pagamos mais de R$ 126 milhões em transfer bans. Temos que ter criatividade. Novas ações para valorização dos que estão em negociação”, completou o mandatário.

Santos ainda espera contar com seu principal reforço

O Santos já contratou 11 reforços para a temporada, mas ainda não conseguiu dar sequência para o principal deles. Afinal, Neymar segue em tratamento de lesão na coxa esquerda e tem contrato apenas até o final de junho com o clube.

