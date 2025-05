Ancelotti confirma acerto com a Seleção: ‘A partir do dia 26 serei treinador do Brasil’

Após o anúncio da CBF, Carlo Ancelotti concedeu coletiva no Real Madrid, na manhã desta terça-feira (13). Assim, o treinador italiano confirmou o acerto com a seleção brasileira a partir do dia 26 de maio, visando a Copa do Mundo de 2026.

“A partir do dia 26 serei treinador do Brasil. Hoje sou treinador do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Tenho que pensar o tempo que estou vivendo. São os dias que tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores, pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa última partida da aventura.”, disse o comandante.

Antes disso, o profissional comandou normalmente o treino da equipe merengue, que entra em campo contra o Mallorca, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. Nesse sentido, o confronto acontece às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (14). A despedida acontece dia 25, contra a Real Sociedad, em Madri.

“O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. Sempre tive em conta que isso acabaria. Estudava ser 25 de maio. Tudo passou muito bem. Como tudo na vida, se acaba. Passei muito bem aqui, quero terminar também. No dia 26 estarei em outro desafio. Nunca tive problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho em meu coração. Um dia tinha que acabar. Acaba depois de quatro anos que ganhamos muitos títulos. Foi um tempo fantástico”, completou.

Merengues não se pronunciaram

Até o momento, o Real Madrid não se pronunciou sobre a saída do treinador no fim da temporada. De acordo com o treinador, o clube, em breve, irá fazer o anúncio quando achar mais apropriado.

“Cada um age como quer agir. Madrid divulgará o comunicado quando quiser. Não há problema algum. Não sei quando farão isso. Eles farão isso nos momentos que considerarem apropriados. Nada a acrescentar”, explicou.

“Sou muito feliz. Uso a camisa do Real Madrid. Tem coisas que não vou falar até dia 25. Quero respeitar essa camisa. Queria ganhar LaLiga, queria ganhar a Champions, mas sou muito feliz”, acrescentou.

Dessa forma, em 350 jogos com o Real, Ancelotti obteve 247 vitórias, 50 empates e 53 derrotas. Assim, com o revés para o Barcelona, o time soma 75 pontos na La Liga, sete atrás do maior rival, restando três rodadas para o fim.

Novo estrangeiro à frente da Seleção

A chegada de Ancelotti acontece pouco mais de um mês após a demissão de Dorival Júnior. Ele deixou o cargo em 28 de março, logo após a goleada para a Argentina. Ele, então, quebra uma escrita de quase 60 anos sem um estrangeiro na Seleção Brasileira.

Isso porque o último Filpo Núñez, argentino que comandou o Brasil em um amistoso contra o Uruguai em 1965, no Mineirão, quando a seleção foi representada por atletas do Palmeiras. Por fim, antes dele, também tiveram essa oportunidade, o uruguaio Ramón Platero (1925) e o português Joreca (1944).

