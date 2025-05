Riquelme avança na recuperação e está próximo de voltar pelo Fluminense

Riquelme em ação com a camisa do Fluminense no início da temporada - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense está bem próximo de ganhar um reforço importante para a sequência da temporada. Trata-se de Riquelme, que está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo e deve estar à disposição do técnico Renato Gaúcho nos próximos dias. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador, que se lesionou em março, tinha tendência a ficar entre dois meses e meio a três longe dos gramados, porém conseguiu ter uma boa evolução para voltar aos gramados.

O atleta está na fase da busca pelo recondicionamento físico e a expectativa é de que ganhe novas oportunidades. Ainda não se sabe se ele estará entre os relacionados no duelo com o Unión Española, que acontece nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela Sul-Americana.

Vale lembrar que o jovem teve uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, no dia 18 de março. Ao longo da temporada, ele soma 13 partidas e chamou a atenção por causa da personalidade e por ser promissor.

Por fim, uma das maiores promessas de Xerém, o jogador tem contrato com duração até março de 2028. Assim, a multa gira em torno de € 50 milhões de euros (cerca de R$ 324 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.