Rodrigo Caio volta ao Flamengo e fará parte da comissão técnica de Filipe Luís

A comissão técnica do Flamengo contará com uma novidade para a sequência da temporada. Afinal, Rodrigo Caio chegou ao Ninho do Urubu nesta terça-feira (13) e fará a sua primeira atividade na nova função. O ex-jogador assumirá o cargo que era de Daniel Alegria, demitido nesta segunda-feira (12). A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, o novo auxiliar não será um especialista em bolas paradas, algo que será dividido na comissão. A chegada do ex-zagueiro é para que o elenco tenha convivência com um profissional com experiência de campo. Assim, ele poderá debater as decisões com o atual comandante, a quem conhece de longa data.

Dentro das quatro linhas, Rodrigo Caio foi campeão pelo Rubro-Negro da Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Em dezembro de 2018, o ex-atleta chegou ao clube e permaneceu por lá até o fim de 2023. Antes de decidir se aposentar dos gramados, ainda defendeu as cores do Grêmio na última temporada.

Demitido, Daniel Alegria fazia parte da comissão técnica na passagem de Filipe Luís desde os tempos do sub-17 e continuou ao lado do ex-lateral no sub-20 e no profissional. No entanto, a comissão entendeu que era necessária a contratação de um outro perfil de profissional.

Além disso, o treinador conta com mais dois auxiliares desde os tempos da base. Tratam-se de Ivan Palanco e Márcio Torres, que se destacam por serem estudiosos e com conhecimento de futebol, porém não viveram o campo como Rodrigo Caio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.