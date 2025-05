Como acordo entre Corinthians e Adidas pode afetar o Flamengo

O Corinthians segue em conversas com a Adidas para um possível acordo para trocar de fornecedor de material esportivo. Atualmente, o Timão tem acordo com a Nike, mas pode fechar com a empresa alemã pelos próximos anos. Contudo, um acerto entre as duas partes pode mexer com outro clube no Brasil: o Flamengo.

Isso porque no contrato firmado até 2029 com o Flamengo, a Adidas se compromete a aumentar o valor do contrato caso firme um acordo mais vantajoso com outro clube do Brasil. Neste momento, a empresa alemã topa pagar cerca de R$ 1 bilhão em até dez anos, contando metas e possíveis bonificações para o Corinthians romper com a Nike.

Este valor significaria que o Timão receberia R$ 100 milhões por ano da fornecedora esportiva, caso os gatilhos sejam batidos ano a ano. Para efeito de comparação, o Flamengo, após a renovação com a Adidas em abril de 2024, recebe de R$ 70 a 90 milhões por ano.

Além disso, na oferta apresentada, a Adidas está disposta a colocar o Corinthians na categoria “elite” da empresa, destinada aos clubes considerados prioridade na relação comercial. Neste momento, apenas Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus e Liverpool estão neste patamar.

O Flamengo, por sua vez, é “elite local” ao lado de Boca Juniors, River Plate, Roma, Newcastle e Aston Villa. Estes clubes têm suas comercializações realizadas em pontos estratégicos.

Corinthians e Nike em fim de parceria

O contrato entre Corinthians e a Nike, que perdura desde 2003, foi renovado automaticamente pela empresa até dezembro de 2029. Uma cláusula unilateral permitia à fornecedora ampliar a parceria sem a anuência do clube, que há anos está insatisfeito com a distribuição do material. Torcedores reclamaram da falta de reposição do segundo uniforme all black, versão de jogador, que se esgotou rapidamente e não voltou aos estoques em quantidade suficiente. Contudo, mesmo com o desgaste, ambas as partes sustentam a parceria para a próxima temporada.

Um rompimento pode provocar complicações jurídicas para o clube diante do contrato vigente que impede negociação com terceiros. Por outro lado, o Timão vê brechas no contrato para romper a parceria no fim do ano, sem multa ou disputa judicial.

Além disso, existe um otimismo entre as duas partes (Corinthians e Adidas) para que o acordo saia. Contudo, este tipo de contrato precisa passar pelos órgãos fiscalizadores do clube. O Conselho de Orientação (Cori) nega ter recebido qualquer proposta de fornecedora recentemente.