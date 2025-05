Globo deixa Super Mundial de Clubes de lado por pedido da Fifa

Fifa pede que Globo mude nomenclatura do Mundial para Copa do Mundo de Clubes - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

A Fifa estabeleceu uma diretriz clara para reforçar a identidade da sua mais recente competição internacional entre clubes. A entidade solicitou que os detentores dos direitos de transmissão passem a se referir ao evento como Copa do Mundo de Clubes ao invés do tradicional termo Mundial de Clubes. A Globo, uma das emissoras responsáveis pela exibição no Brasil, atendeu prontamente à recomendação e modificou a nomenclatura em suas plataformas.

O pedido tem como objetivo fortalecer a marca do torneio e criar uma associação mais direta com sua principal competição. A mudança já acolhida pela emissora brasileira agora emprega o nome oficial em todos os seus canais — televisão aberta, canais por assinatura e meios digitais. Essa padronização visa consolidar a nova fase do torneio, marcada por um formato ampliado e inédito.

Transmissão compartilhada

O Grupo firmou uma parceria com a plataforma de streaming DAZN para transmitir a primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes, que ocorrerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Quatro equipes brasileiras participarão da competição: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

A cobertura será abrangente. Além da TV aberta, o SporTV e o ge também exibirão todas as partidas dos brasileiros, bem como a abertura e a final — independentemente da presença de representantes nacionais. O canal fechado transmitirá ao menos 40 dos 63 jogos da competição, enquanto o sinal livre e o meio digital garantirão pelo menos 25 partidas. O restante dos confrontos ficará a cargo da DAZN, com alcance global, e outros parceiros.

Estrutura do torneio e detalhes técnicos

A competição contará com 32 clubes, organizados em oito grupos com quatro equipes em cada. Os dois melhores colocados de cada grupo avançarão às oitavas de final. A decisão está marcada para o dia 13 de julho, na cidade de Nova York, e terá cobertura ao vivo pela TV Globo, pelo SporTV e ge.

Essa nova configuração transforma o antigo torneio, anteriormente realizado com sete equipes. Agora, a proposta mira em um campeonato de formato mais próximo ao da Copa do Mundo de seleções, tanto em estrutura quanto em duração. A mudança também reflete o interesse da Fifa em ampliar o alcance comercial e técnico da competição de clubes mais importante do mundo.

