Felipe Loureiro está pressionado no Vasco após passagem como interino

Felipe Loureiro não teve bons números no comando técnico, de forma interina, do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco contará com a estreia do comandante Fernando Diniz diante do Lanús, nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pela Sul-Americana. Diante disso, Felipe Loureiro, que foi o interino nas últimas partidas, volta a ser diretor técnico, entretanto está sob análise internamente. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o clube carioca passa por uma reformulação no departamento de futebol e concretizou a demissão do diretor de futebol Marcelo Sant’Anna, logo após o revés para o Vitória, em Salvador.

A delegação cruz-maltina chegou à capital argentina na noite desta segunda-feira (12). Felipe, por sua vez, deixou o ônibus com o capuz do casaco cobrindo sua cabeça, sem trocar palavras com outros membros ou torcedores.

Essa última passagem no comando do Vasco, de forma interina, trouxe críticas e muita pressão. Ao todo, o dirigente esteve à beira do campo em quatro partidas, com um empate e três derrotas seguidas.

Além disso, concedeu declarações que não foram bem recebidas. Uma delas foi afirmar que não gostava do zagueiro Capasso, que está fora dos planos do clube. Em outro momento, foram as declarações após os jogos, quando apontou erros individuais e a atitude dos atletas em campo.

Com a presença de Fernando Diniz, acontecerá um debate sobre as responsabilidades de Felipe no departamento de futebol. Isso acontecerá com a chegada de um novo diretor de futebol. O presidente Pedrinho é fã do novo treinador cruz-maltino e deposita nele a confiança para tais modificações dentro e fora de campo.