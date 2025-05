Vídeo: Lula aprova Ancelotti, mas vê safra de jogadores como grande problema da Seleção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, durante viagem oficial à China, sobre a recente contratação de Carlo Ancelotti para técnico da Seleção Brasileira. Oficializado como treinador na última segunda-feira (12), o italiano conta com a aprovação de Lula, que em suas palavras, disse se tratar de um profissional ”de carreira consolidada”. O comandante inicia sua trajetória com a amarelinha no dia 26 de maio, logo após o fechamento da temporada europeia.

A saída de Ancelotti do Real Madrid ocorreu em comum acordo, e os merengues já têm acordo iminente com Xabi Alonso para suceder o trabalho. Para Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, a chegada do italiano trata-se de um movimento estratégico bem-sucedido. “Declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”, disse.

O técnico confirmou pela primeira vez o acordo publicamente nesta terça-feira (13), em coletiva de imprensa. “Me pronuncio porque a CBF soltou o comunicado. Oficial. A partir do dia 26 serei treinador do Brasil”, declarou.

Entressafra de talentos preocupa Lula

Na contramão à satisfação com o técnico, Luiz Inácio demonstrou preocupação com o nível atual dos jogadores brasileiros. Ele chegou a fazer um comparativo com o setor ofensivo entre 2002 e 2006 para retratar a longitude para geração presente.

“Estamos numa entressafra de jogadores. Só lembrarmos do nosso ataque de 2002 e 2006 para ver que estamos longe daquilo”, declarou Lula.

Ao também recordar seleções de 1958, 1962, 1970, 1982, 1986, o presidente ressaltou que a diferença técnica é visível. Lula entende que o problema não se concentra no comando, mas na base disponível: “essa safra é mais frágil”. Ainda assim, ele deseja sucesso ao novo técnico e aposta na vasta experiência do italiano para ajudar o Brasil a chegar bem à Copa do Mundo de 2026.

Estrutura e calendário sob críticas

Além da questão técnica, Lula apontou entraves estruturais como obstáculos à competitividade da Seleção. Para ele, o tempo de preparação reduzido atrapalha o desempenho do time nacional. “Muito difícil juntar jogador 15 dias antes do jogo. O treinador tem dois dias para escalar o time e achar que vai ganhar, quando todo mundo se prepara muito”, analisou.

Ele destacou que a questão vai além da qualidade dos atletas, envolvendo também a organização do calendário e o modelo de preparação. Segundo o presidente, outros países se planejam de maneira mais eficaz e ganham vantagem nisso.

Proposta de convocação nacional

Em uma sugestão direta à CBF, Lula propôs que se realizasse uma convocação composta exclusivamente por jogadores que atuam no futebol brasileiro. O presidente entende que tal iniciativa permitira avaliar o real nível dos atletas que jogam no país, além de oferecer alternativa viável diante das dificuldades logísticas.

“Gostaria de fazer uma experiência convocando os melhores jogadores que terminam o Campeonato Brasileiro. Terminou o Brasileiro, vamos fazer uma seleção dos 22 melhores para ver o que dá. Acho que seria igual, ou melhor, do que convocando gente do mundo todo”, afirmou.

Presidente do Brasil, Lula fala sobre contratação de Ancelotti e diz que Seleção Brasileira deveria fazer experiência de convocar somente jogadores que atuam no Brasileirão. ???? @JornalOGlobo | @MarceloNinio pic.twitter.com/Aybf7yUxN5 — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) May 13, 2025

Mudança sobre Carlo Ancelotti

Curiosamente, a atual validação de Lula difere de sua opinião expressada em 2023. Em entrevista à jornalista Débora Bergamasco, ele questionou o histórico do treinador italiano, destacando que Ancelotti nunca havia comandado a seleção nacional. “Se fosse resolver o Brasil, por que nunca resolveu a Itália?”, indagou.

Entretanto, neste novo contexto, o presidente relativizou sua posição anterior e declarou não ver problema em contar com um estrangeiro, desde que traga qualidade ao comando técnico. Mesmo assim, fez questão de frisar que “temos treinadores no Brasil que poderiam dirigir a Seleção”.