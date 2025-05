Botafogo apresenta prejuízo financeiro nos jogos no Nilton Santos pelo Brasileirão

Um exemplo disso foi o público de somente 7.800 torcedores (4 mil sócios) diante do Internacional, no último domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro. Algo que gerou o prejuízo de R$ 292 mil no boletim financeiro da partida.

O Botafogo soma quatro jogos como mandante na atual edição da competição nacional. No entanto, já apresentou um dano no quesito financeiro de R$ 919.158 mil. No ano passado, por exemplo, o time teve uma média de público de 25.794 torcedores no Brasileirão.

Em 2022 e 2023, o clube arrecadou mais de R$ 36 milhões com o programa de sócios. Por outro lado, ainda não tornou públicas as demonstrações da última temporada.

Por fim, os valores para o jogo diante do Internacional são semelhantes ao que será posto em prática contra o Estudiantes, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (14). O bilhete mais barato é de R$ 60 (Norte) e o mais caro custa R$ 200 (Leste/Oeste Inferior).