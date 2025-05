Sul-Americana pode definir futuro de técnico no Godoy Cruz

Neste momento, Esteban Solari é o técnico do Godoy Cruz. Porém, esse contexto tem possibilidade de mudança a depender do que acontecer nos dois próximos jogods da equipe argentina na Sul-Americana. O primeiro deles, aliás, ocorre nesta terça-feira (13), diante do Grêmio, em Porto Alegre.

A avaliação da diretoria do clube de Mendoza é de que as apresentações como um todo, no primeiro semestre de 2025, deixaram a desejar. Em âmbito nacional, o time ficou fora do mata-mata do Apertura e caiu para o modesto Excursionistas na Copa Argentina. Sob a direção do atual treinador, são 14 compromissos no ano com cinco triunfos, seis empates e três reveses.

Desse modo, apenas uma continuidade sólida no torneio continental pode sustentar Solari ser mantido no comando técnico do Godoy Cruz. Algo que, até aqui, tem sido a boa notícia dentre as frustrações citadas.

Com dez pontos ganhos após quatro jogos no Grupo D, o Tomba lidera a chave onde a representação gremista está em segundo, com oito. Completam o grupo o Atlético Grau (duas unidades) e o Sportivo Luqueño, matematicamente fora, com somente um ponto. Assim, um triunfo dos argentinos na Arena, em duelo que começa às 19h (de Brasília), os garante nas oitavas de final da Sul-Americana.

Porém, em caso de derrota, o Godoy Cruz precisaria vencer o Atlético Grau, na última rodada, e torcer por um tropeço do Grêmio contra o Sportivo Luqueño para retomar a ponta da chave. Algo que, na Sula, tem importância especial pelo fato de “pular” o confronto com um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores por vaga nas oitavas.

Outros jogos desta terça-feira (13) pela fase de grupos da Sul-Americana

19h

Nacional Potosí x Boston River

21h30

Unión de Santa Fe x Mushuc Runa

Puerto Cabello x Melgar

Lanús x Vasco

