Alex Sandro cita ansiedade e analisa duelo decisivo do Flamengo: ‘Nosso grupo é maduro’

Alex Sandro em ação com a camisa do Flamengo durante a temporada de 2025 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após voltar a vencer pelo Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para um momento decisivo na fase de grupos da Libertadores 2025. Assim, Alex Sandro falou sobre a expectativa para o duelo decisivo com a LDU, do Equador, que acontece nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time necessita vencer para seguir com chances de classificação às oitavas do torneio continental.

“Essa ansiedade é normal ter nesses jogos importantes. Muitas vezes é bom ter aquele frio na barriga que deixa os jogadores vivos. O Cristiano Ronaldo sempre me falava antes dos jogos que estava ansioso, com frio na barriga, medo. É sempre importante ter, obviamente que tem de ser controlado”, disse.

“Vejo nosso grupo maduro, tem muitos jogadores jovens, mas experientes já. Acostumados a sempre jogar, disputar grandes competições. Sabemos da importância dessa vitória, de fazer um bom jogo. Estamos treinando bem para chegar e fazer uma ótima partida e concluir essa vitória que nos dará possibilidade de passar para a próxima fase”, completou.

“Principalmente temos de fazer o nosso jogo. Sabemos que vão ter espaços para atacar, obviamente não posso falar aqui. Mas estamos treinando em cima do último jogo que tivemos com eles e também nas partidas que a comissão vem estudando para ver a melhor maneira de atacar e defender. Hoje já treinamos em cima disso e amanhã vamos continuar para saber o que fazer na hora do jogo na parte ofensiva e defensiva”, salientou.

Sem crise no ataque e Ancelotti na Seleção

Durante a coletiva, o lateral fez uma análise do momento da equipe e negou qualquer crise no sistema ofensivo. Afinal, o Rubro-Negro tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 17 gols em oito jogos. Por outro lado, soma apenas três tentos em quatro partidas pela Libertadores.

“Sabemos que jogar o Brasileiro e a Libertadores é diferente. Acontece no Brasil e na Europa também, me lembro quando era Italiano e Champions League era sempre diferente. Os times de fora jogam contra o Flamengo e sempre mais fechado, no contra-ataque. Os jogos foram assim. Pode ser que esse jogo se desenhe igualmente. Acho que não tem crise no ataque, apenas estilos de jogo diferentes. As equipes vêm aqui, principalmente os de fora, e atuam mais fechados, então é mais difícil fazer gol. Sabemos a importância do saldo de gols, mas vamos pensar no primeiro gol e depois nos outros”, frisou.

Por fim, Alex Sandro falou sobre a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira. O italiano confirmou o acerto na manhã desta terça-feira (13), em entrevista coletiva.

“Eu nunca trabalhei diretamente com o Ancelotti, mas como estive na Itália conheço pessoas e jogadores que trabalharam com ele. Sempre disseram que ele é um ótimo treinador que faz grupo. Na Seleção Brasileira o primordial é isso. Muitas vezes tem pouco tempo para treinar, formando um bom grupo, é primordial. Fora das qualidades técnicas e de liderança que tem, ele é bem reconhecido por formar ótimos grupos. Tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho na Seleção”, concluiu.

