Amanda e Richarlison viram alvos de críticas após revelarem nome do primeiro filho do casal - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Preservar as tradições familiares custou a paz de Amanda Araújo — ao menos nas redes sociais — na escolha do nome de seu primeiro filho com Richarlison. Grávida de oito meses, a influenciadora revelou que o menino levará o nome do pai, acrescido de Júnior. A decisão, ainda de acordo com a noiva do atacante, também se baseou na junção entre carinho, significado e legado.

“Por mais que todo mundo conheça o Richarlison como jogador, ele é muito mais que isso. Ele tem valores incríveis, uma história de vida inspiradora”, declarou Amanda nas redes sociais. Ela também destacou que sente orgulho ao ver o modo como o atleta trata a própria família, os amigos e os torcedores.

Contudo, além da notória admiração, há também questões familiares acerca da escolha. Amanda revelou que sua família lida com o costume de nomear filhos homens com os nomes de seus respectivos pais. Seu avô, pai, tios e irmão seguem esse padrão. Sendo assim, em meio ao contexto, ela optou por manter o vínculo entre gerações.

“Eu vejo como algo lindo. Queria que nosso filho também tivesse um nome de peso e muito amor envolvido”, celebrou.

Críticas provocam desconforto

Os esclarecimentos, porém, não eximiram Amanda do julgamento nas redes sociais. O casal recebeu uma série de comentários negativos — desde críticas à originalidade ao debate sobre gostos pessoais. Em meio ao caos, a jovem decidiu engrossar o tom em seu perfil.

“É muito desconfortável receber comentários como ‘estragou a vida do filho’ só por conta do nome. Isso me entristece, porque foi uma escolha com amor”, relatou. Amanda enfatizou que o nome não precisa agradar a todos, pois, para ela, o que conta é o significado e a conexão pessoal.

Sugestão de Richarlison

Amanda entende que a escolha reforça um lado especial que os unirá desde o nascimento do bebê. Além disso, a jovem contou que a sugestão de prosseguir com o legado de sua família partiu do próprio jogador da Seleção. “Muito legal quando o filho vê o pai como ídolo e herói. Ele já é isso para muitas pessoas e será também para nosso filho”, prosseguiu.

A escolha, segundo Amanda, transcende a estética e alcança um nível simbólico: “Acho o nome lindo e vou continuar batendo nessa tecla, porque a beleza está nos olhos de quem vê”. Dessa forma, ela reiterou a convicção de que tomou uma decisão significativa e cheia de afeto.

