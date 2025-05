Calleri inicia tratamento no São Paulo após cirurgia no joelho

O atacante Calleri iniciou tratamento no Reffis após passar por uma cirurgia por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador postou pela primeira vez em suas redes sociais uma foto mostrando sua recuperação. Contudo, o argentino ainda não tem prazo para retornar aos gramados.

O procedimento cirúrgico foi realizado no dia 23 de abril. Com isso, o argentino deu início ao processo de recuperação no departamento médico do Tricolor. Normalmente, o período para voltar a atuar é de seis a nove meses. O jogador ainda não tem mobilidade suficiente e sofre com dores. Por isso, é supervisionado pelos médicos do São Paulo.

A lesão do argentino ocorreu no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileiro. O camisa 9 disputou jogada no alto com Marlon Freitas e se machucou na queda. Calleri ainda tentou permanecer em campo mais alguns minutos, porém caiu novamente no gramado e pediu substituição.

Sem Calleri, o técnico Luis Zubeldía tem utilizado André Silva como titular. O substituto, aliás, vem correspondendo com gols. Já são 10 em 2025. Outra opção vem sendo o garoto Ryan Francisco. Nos últimos sete jogos, período em que o jogador vem sendo desfalque até aqui, o Tricolor venceu quatro, empatou dois e perdeu um.

Contudo, o argentino não é o único no departamento médico do Tricolor. Outros importantes jogadores que se tratam no Reffis são: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Henrique Carmo (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Igor Vinícius (lombalgia).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.