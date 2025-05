Jardim deve ter ausência de peso no Cruzeiro para duelo da Sula

O técnico Leonardo Jardim provavelmente preservará os principais jogadores do Cruzeiro no jogo contra o Palestino, pela Sul-Americana. Sem mais chances de classificação para a próxima fase, o comandante português priorizará o Brasileiro e a Copa do Brasil. Deste modo, a tendência é de que escale um time alternativo.

Neste cenário, a principal ausência deve ser a do atacante Kaio Jorge, que engatou uma sequência de atuações decisivas nos últimos dez jogos. Afinal, ele contribuiu com sete gols e duas assistências neste período. Com isso, se tornou o grande destaque da equipe na temporada.

Caso a estratégia se concretize, o treinador adotará cautela para evitar perder peças importantes. Especialmente por lesões musculares em meio à maratona exaustiva em um curto intervalo de tempo. Se a decisão for por deixar Kaio Jorge no banco, ou nem sequer relacioná-lo, Gabigol provavelmente será o substituto. Ou até mesmo Bolasie pode estar entre os 11 iniciais.

Cruzeiro dará preferência à torneios nacionais

Leonardo Jardim deve escalar um time competitivo contra o Palestino. Por isso, a decisão mais lógica é que opte por um Cruzeiro com alguns titulares e outros jogadores sem tanta minutagem. Neste contexto, a provável equipe será: Cássio; William, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Silva (Romero), Walace, Eduardo, Rodriguinho, Lautaro Díaz, Gabigol (Bolasie).

A Raposa surpreendeu negativamente na Sul-Americana. O time mineiro tem apenas um ponto em quatro partidas – um empate e três derrotas – e está na lanterna do Grupo E. O Cruzeiro, aliás, encara o Palestino, nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Mineirão pela quinta rodada.

No Brasileiro, porém, o cenário é distinto. Ocupa a quarta colocação com 16 pontos, depois de três vitórias consecutivas. A propósito, o compromisso seguinte ao Palestino será o clássico com o Atlético. Além disso, na terceira fase da Copa do Brasil, se encontra em situação favorável após vencer o primeiro jogo contra o Vila Nova por 2 a 0.

