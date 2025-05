Plata também desfalca Flamengo em jogo decisivo da Libertadores

Plata segue com edema ósseo no joelho - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Gonzalo Plata é mais um jogador fora do jogo do Flamengo contra a LDU, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. O atacante ainda não está recuperado do edema ósseo no joelho direito e vai para o terceiro jogo seguido como desfalque. Pulgar e Allan, ambos com pequena lesão muscular, também estão fora. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

O equatoriano segue como desfalque da equipe rubro-negra. A última partida que ele entrou foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela partida de ida da Copa do Brasil. De lá para cá, o atacante ficou fora dos duelos pelo Brasileirão e Libertadores. Assim, Filipe Luís deve utilizar Bruno Henrique e Pedro no ataque.

Sem volantes…

Além dele, Erick Pulgar e Allan também estão fora de jogo do Flamengo contra a LDU. Ambos os jogadores sofreram lesões musculares na partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e não estarão à disposição do técnico Filipe Luís, que terá algumas opções para montar o time.

Desta forma, o treinador poderá contar com Evertton Araújo. É o substituto natural e quem entrou no lugar do próprio Pulgar contra o Bahia. Gerson também pode ser uma opção ao atuar mais recuado. Além disso, Filipe também pode improvisar Léo Ortiz. O zagueiro já jogou muitas vezes de primeiro volante na época do Tite e foi muito bem na função, apesar de nunca ter escondido que prefere atuar na zaga.

Por fim, outra opção é a formação com três zagueiros com Danilo ou Alex Sandro, com Ayrton Lucas de ala. Segundo Léo Pereira disse em recente entrevista coletiva, Filipe Luís já treinou algumas vezes essa linha defensiva, mas o técnico ainda não jogou assim em 2025.

