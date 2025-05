Fuchs mira primeiro lugar geral na Libertadores para o Palmeiras: ‘Facilita’

A fase do Palmeiras é das melhores. Afinal, líder do Campeonato Brasileiro e de seu grupo na Libertadores, o time segue forte em todas as competições da temporada. Agora, as atenções voltam para a competição continental, onde o zagueiro Bruno Fuchs deseja a melhor campanha geral da primeira fase.

“Apesar de já estarmos classificados, almejamos o primeiro lugar no geral, que facilita para decidir em casa até a semi, pois é muito importante decidir em casa na Libertadores, pelo peso da competição. Quanto ao FaBolívar, é uma equipe de tradição na Libertadores, é uma equipe muito forte e tem chance de classificar ainda, então, acho que eles vêm para dar a vida. Sobre voltar a jogar em casa, no Allianz Parque, é muito especial, a gente estará de volta e pretendemos buscar mais três pontos”, disse o zagueiro ao site oficial do Palmeiras.

Já classificado às oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência, o Palmeiras encara o Bolívar, às 19h, nesta quinta (15), no Allianz Parque. O jogo é válido pela 5ª rodada da primeira fase da competição continental

Fuchs celebra sequência de vitórias do Palmeiras

O defensor também comentou sobre a sequência de vitórias e disse que é bom sentir o gosto do triunfo. No último domingo (11), o Palmeiras venceu o São Paulo, pelo Brasileirão, nos minutos finais.

“É muito bom ganhar, né? A gente vem de uma sequência muito boa e obviamente o ambiente fica bom. Fica gostoso vir trabalhar com uma vitória, por ter sido em um clássico foi especial também, do jeito que foi, no finalzinho, no último lance. Mas isso mostra a força da equipe, o comprometimento. Afinal, a gente acredita até o final e não foi o primeiro jogo que a gente ganhou no último minuto. Isso mostra que acreditamos até o final e a gente pretende seguir assim”, completou.

