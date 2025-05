Corinthians anuncia a saída de diretor de marketing

O Corinthians informou nesta terça-feira (13) que Edgard Soares, que comandava a diretoria de marketing, não trabalha mais no clube. Em nota divulgada em seu site oficial, o dirigente enviou o seu desligamento formal por e-mail, direcionado ao presidente do clube, Augusto Melo.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que Edgard Soares não faz mais parte da diretoria do Clube. O desligamento foi formalizado por meio de um e-mail enviado ao presidente Augusto Melo, no qual Edgard solicitou sua saída. O Corinthians agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória profissional”, informa a nota.

Edgard Soares era conselheiro vitalício do Corinthians e assumiu o cargo não-remunerado no dia 4 de abril. Apesar de ser escolhido por Augusto Melo para integrar a diretoria do clube, o dirigente foi redator do processo de impeachment do presidente que está em andamento.

Além disso, o diretor também causou um incômodo interno recentemente. Afinal, ele desligou os superintendentes de marketing, Vinicius Manfredi, e comercial, Sandor Romanelli. Dentro do clube, muitos viram as demissões como uma medida política e não técnica. Por conta da forte pressão sofrida nos últimos dias, ele optou por deixar seu cargo.

