Cruzeiro se mobiliza para quebrar hegemonia do Atlético pelo Brasileiro no Mineirão

O período de recuperação do Cruzeiro na temporada pode ser crucial para quebrar um jejum diante do arquirrival no Campeonato Brasileiro. Afinal, a Raposa não vence o Atlético no Mineirão pelo torneio desde 2013. Neste período de quase 12 anos, o Galo emplacou uma sequência de sete jogos de invencibilidade no Brasileirão, com duas vitórias e cinco empates.

A última vez que a Raposa obteve um triunfo sobre o seu arquirrival na competição nacional traz um sentimento de nostalgia. Isso porque ocorreu em 2013, quando o time celeste assegurou o seu penúltimo título brasileiro. No caso, o primeiro ano no período em que conquistou o bicampeonato. Na ocasião, a equipe mineira garantiu uma vitória, de goleada, por 4 a 1, no início de sua campanha vitoriosa, mais especificamente na nona rodada. O Atlético foi a campo com uma equipe alternativa depois de conquistar a Libertadores.

Inclusive, até saiu na frente do placar, com Alecsandro, marcando de pênalti, mas depois o Cruzeiro teve sucesso em construir a virada. Um fato curioso é que o treinador do Galo na ocasião era Cuca, o atual comandante do arquirrival. Uma situação que interfere para a hegemonia tão longeva do arquirrival sobre o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro foi o período em que esteve na Série B. Isso porque foram três participações consecutivas na Segunda Divisão.

Confira os últimos resultados dos encontros entre os rivais mineiros

Cruzeiro 2 x 3 Atlético – 2º turno de 2014 (21/09/2014)

Raposa 1 x 1 Galo – 2º turno de 2015 (13/09/2015)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético – 2º turno de 2016 (18/09/2016)

Raposa 1 x 3 Galo – 2º turno de 2017 (22/10/2017)

Cruzeiro 0 x 0 Atlético – 2º turno de 2018 (16/09/2018)

Raposa 0 x 0 Galo – 2º turno de 2019 (10/11/2019)

Cruzeiro 0 x 0 Atlético – 2º turno de 2024 (10/08/2024)

Atlético e Cruzeiro passam por momentos positivos

Além da rivalidade, o próximo clássico entre Galo e Raposa promete, pois as equipes estão em fase de recuperação na temporada. O Alvinegro vem de quatro partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe soma três vitórias e um empate. Portanto, encontra-se na sétima colocação, com 12 pontos.

O time celeste vem de três resultados positivos consecutivos e alcançou a quarta posição, com dois pontos a mais que o seu arquirrival. Atlético e Cruzeiro medem forças no próximo domingo (18), às 20h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

