Grêmio x Godoy Cruz, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta terça-feira (13), o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz, em partida decisiva pela quinta rodada do Grupo D da Sul-Americana, às 19h, na Arena. As duas equipes concorrem pela liderança do grupo, já que os demais oponentes não têm mais chances de classificação. O Imortal se encontra na segunda colocação, com oito pontos. O adversário argentino está em primeiro lugar, com dois pontos a mais.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o jogo, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael narra, Pedro Fut comenta, e Christopher Henrique reporta os detalhes do embate.

