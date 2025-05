PUMA e Manchester City apostam em inovação inédita para uniforme principal em 2025/26

O Manchester City contará com uma mudança visual inédita em seus uniformes para temporada 2025/26. Pela primeira vez na história do clube, a camisa terá uma faixa diagonal branca na parte frontal — elemento até então reservado aos modelos alternativos. A ideia para alteração baseou-se na busca pela conexão de diferentes gerações de torcedores, a fim de reintroduzir um design clássico com abordagem contemporânea.

Inspirada nas décadas de 1970, a faixa diagonal remete à era marcada por nomes lendários como Mike Summerbee, Colin Bell, Francis Lee e Tony Book. O próprio Summerbee comentou a novidade e destacou o valor afetivo da peça: “Os uniformes guardam memórias especiais. A faixa sempre esteve entre os designers adorados e estou muito feliz em vê-la retornar, mas agora no uniforme principal”.

A camisa mantém o azul celeste como cor predominante, mas inova com a aplicação da faixa branca e elementos modernos. A gola, por exemplo, possui acabamento arredondado em azul, enquanto a parte interna da nuca apresenta coloração branca. Nos punhos, a divisão cromática se inverte: branco na parte superior e azul celeste na inferior.

Por fim, o escudo do clube aparece no lado esquerdo do peito e o logotipo da PUMA, fornecedora de material esportivo, surge em azul marinho no lado oposto.

Os patrocinadores também seguem a mesma tonalidade azul escura — presente tanto na parte frontal quanto nas mangas. Na traseira, o nome e o número dos jogadores aparecem em branco, com bordas em azul marinho, mantendo o padrão de contraste. Já a assinatura “City” figura na nuca da camisa, também em tom escuro.

PUMA aposta em inovação e tradição

Responsável pelo desenvolvimento do novo uniforme, a PUMA adotou uma abordagem que valoriza tanto a memória afetiva quanto a ousadia estética. Marco Mueller, diretor sênior da marca, afirmou que a proposta visa ir além das convenções gráficas usuais.

“Queremos ultrapassar limites no design e na criatividade. A faixa diagonal é um ícone do passado e agora ganha uma nova leitura no principal uniforme do clube”, esclareceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PUMA Football (@pumafootball)

O modelo já está disponível para venda nas lojas oficiais do Manchester City e da PUMA, com opções voltadas para torcedores e colecionadores.

Ederson exibe novo uniforme alternativo

O clube inglês também apresentou o uniforme de goleiro para próxima temporada. Inclusive, Ederson posou de modelo para o lançamento da nova camisa —predominantemente verde com detalhes em laranja. A peça reforça a proposta de diferenciação visual e mantém a identidade da equipe em campo.

Estreia da nova camisa acontecerá em decisão nacional

O Manchester City utilizará o novo uniforme já neste sábado (17), quando enfrentará o Crystal Palace em jogo único pela final da Copa da Inglaterra. A partida, que marcará a primeira exibição pública do novo modelo, está marcada para às 12h30 (de Brasília).

