Fortaleza x Bucaramanga, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Fortaleza recebe o Atlético Bucaramanga nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada da Copa Libertadores. No Grupo E do torneio, o Laion ocupa a segunda colocação, com sete pontos, enquanto o time colombiano aparece logo atrás, em terceiro lugar, com cinco. Confira as principais informações do duelo.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares fica na narração, acompanhado de Thiago Hugolini nos comentários e André Bachá nas reportagens.

