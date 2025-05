Empresas firmam parceria com Neymar Jr. e lançam nova bebida no mercado

Neymar Jr. oficializou sua entrada no segmento de bebidas funcionais com o lançamento de sua mais nova marca: “Pley by Ney”. Em parceria com a Tial, Fun Brands e NR Sports, a linha reúne bebidas mistas de frutas com água de coco e com baixo teor calórico. O projeto busca dialogar com consumidores que valorizam bem-estar, praticidade e um estilo de vida ativo, especialmente os ligados a práticas esportivas e à cultura jovem conectada ao digital.

Inspirada na personalidade do camisa 10 do Santos, a marca combina sabores como Tropisamba (laranja e acerola), Mangofunk (abacaxi com manga) e Greengroove (uva verde, limão e guaraná). A bebida surgiu com objetivo de atender tanto quem consome antes ou depois da prática de exercícios, quanto quem busca uma alternativa saudável em momentos sociais.

O próprio astro confirmou sua participação durante todo processo de desenvolvimento do produto. “Estive diretamente da validação do conceito e da formulação do produto. Tenho certeza de que todos que se identificam com meu estilo de vida vão gostar do resultado final”, afirmou o camisa 10.

Estrutura da parceria e operação do projeto

A construção da marca envolveu esforços conjuntos de quatro frentes principais. A Tial assumiu a responsabilidade pela fabricação e distribuição das bebidas no território nacional, enquanto a Fun Brands ficou encarregada da idealização e da coordenação do marketing, por meio da agência Mfield.

Já a NR Sports, empresa que administra os direitos de imagem de Neymar, também teve envolvimento direto na concepção e no planejamento do produto. Vale pontuar que a Icon International Inc., responsável por cerca de 2 bilhões de dólares por ano em mídia nos EUA, participa como investidora principal da operação.

O CEO da Tial, Victor Wanderley, explicou que a entrada no segmento de bebidas com identidade funcional representa um passo estratégico dentro do planejamento da empresa. “Queremos transformar a marca em uma plataforma de bebidas acessíveis e saudáveis. Estamos em um momento de expansão nacional, com perspectiva internacional”, destacou.

Investimentos e projeções

A Tial destinou entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões ao projeto para os próximos dois anos. Além disso, estima-se que o faturamento da linha deva atingir entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões já no primeiro ano. Inicialmente voltada ao mercado brasileiro, a marca deverá chegar futuramente a países da Europa e aos Estados Unidos, aproveitando a projeção internacional do jogador.

A empresa prevê para 2024 um faturamento de R$ 400 milhões e projeta alcançar R$ 550 milhões em 2025.

Contexto na carreira empresarial de Neymar

Essa iniciativa amplia a atuação do craque fora dos gramados. Recentemente, o atleta também iniciou sua caminhada como embaixador da linha de vitaminas Lavitan, da Cimed. Além disso, lançou a Next10 — sua marca pessoal de suplementos alimentares. E ainda firmou uma nova aliança com a Canção Alimentos, marca da GTFoods.

