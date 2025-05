Corinthians x Atlético-GO (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Atlético-GO fazem um duelo de ”desesperados” nesta quarta-feira (14/5), às 15h, no Parque São Jorge, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão é o 15° colocado, com nove pontos e precisa reagir rapidamente na competição, caso queira chegar na zona de classificação para o mata-mata. Já o caso do Dragão também é ruim. Afinal, os goianos estão na 18° posição, com oito pontos somados e tem que vencer caso queira sonhar com algo a mais no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Corinthians TV

Como chega o Corinthians

O Timão vem de uma sequência complicada de três derrotas seguidas na competição que jogaram a equipe para a parte de baixo da tabela. Aliás, neste período, foram uma derrota em casa para o Fortaleza por 3 a 2, um revés no clássico contra o Palmeiras por 2 a 0 e uma goleada sofrida para o Athletico Paranaense por 4 a 0. Para voltar a vencer, o Corinthians aposta no seu artilheiro Gui Negão, que tem quatro gols em sete partidas de Brasileirão Sub-20.

Como chega o Atlético-GO

Já o Dragão chega um pouquinho mais empolgado já que venceu duas das últimas três partidas na competição, em cima de Juventude e Cuiabá. Contudo, foram os únicos triunfos da equipe no Brasileirão Sub-20 até aqui. Assim, o Atlético-GO tenta alcançar sua terceira vitória na competição para ainda sonhar com uma vaga no mata-mata. Assim, as esperanças ficam na conta de Yuri Alves, que já soma três gols na competição.

CORINTHIANS X ATLÉTICO-GO

10ª rodada do Brasileirão sub-20 2025

Data e horário: quarta-feira, 14/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge / São Paulo

CORINTHIANS: Cadu; Caipira, Fernando Vera, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Leo Agostinho; Nicolas Araújo e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

ATLÉTICO-GO: Martins; Lira, Ivan, Pimenta e Jonathan; Macedo, Pérez e Pepê; Antônio, Yuri e Cauã. Técnico: Lucas Zanella

Árbitro: Caio Carvalho Pereira (SP)

Assistentes: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

