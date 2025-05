Saiba quantos jogos Ancelotti terá com Seleção antes da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti confirmou, nesta terça-feira (13), que comandará a Seleção Brasileira a partir do dia 26 maio. Antes disso, ele segue como técnico do Real Madrid e vai encerrar sua trajetória no clube merengue. Contudo, o italiano chega ao Brasil precisando de resultados positivos, mas além disso, a volta das boas atuações dentro de campo, o que é o fundamental para o presidente Ednaldo Rodrigues.

No entanto, Ancelotti não terá muito tempo para trabalhar com Seleção Brasileira, apesar da confiança da CBF em seu trabalho. Para levar o Brasil ao hexa, Carleto terá 10 partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo. O Brasil encara Equador e Paraguai, pelas eliminatórias, em junho, e encerra a participação no torneio classificatório contra Chile e Bolívia em setembro.

Depois da sequência de jogos pelas Eliminatórias, a Seleção Brasileira ainda fará amistosos em outubro, novembro e março. Ainda não há adversários definidos. Há confiança pela classificação da Seleção antes da partida final do torneio. No momento, o Brasil ocupa o quarto lugar, com 21 pontos.

A primeira convocação de Ancelotti

O treinador revelará a primeira convocação no próximo dia 26, quando chegará ao Rio de Janeiro. Já a partir de quinta, porém, montará a pré-lista com o diretor de seleções Rodrigo Caetano e o coordenador técnico Juan, em Madrid. A dupla embarca nesta terça-feira.

A Seleção se reúne pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti a partir do dia 2 em treinamentos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O Brasil treinará no dia 2 e 3 em São Paulo, viaja para Guayaquil, onde treina no dia 4 e enfrenta o Equador dia 5. Em seguida, retorna ao Brasil para o confronto com o Paraguai dia 10, na Arena Corinthians.

