Ajudou? Filha de Ancelotti ama o Brasil; Genro é da comissão técnica

Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira e conta, na sua comissão técnica, com um amante do Brasil: seu genro. Mino Fulco é técnico assistente do italiano no Real Madrid. Apesar do treinador ainda não ter confirmado qual será a sua comissão técnica, o seu genro deve ser um dos integrantes que vai acompanhar o sogro no comando da Seleção Brasileira.

Além de Mino, Katia Ancelotti, filha do técnico, também ama o Brasil. Eles estão juntos há mais de 10 anos e tem três filhos – uma menina e dois meninos. Na comemoração do sexto ano juntos, o casal optou por Lençóis Maranhenses. Nas redes sociais, fotos e declarações desta viagem.

“O que vai restar de você, está nos meus olhos e no meu coração. Obrigado, Brasil”, escreveu Katia em uma das publicações no Instagram.

Apesar do acerto, ainda não está definido onde Carlo Ancelotti vai morar no Rio de Janeiro. De acordo com o “Extra”, o italiano está dividido entre dois lugares: Leblon, na Zona Sul da cidade e um na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, bairro onde fica a sede da CBF. Vale ressaltar, portanto, que a moradia está por conta da CBF em contrato.

Regalias do contrato

Além de uma casa de luxo no Rio de Janeiro, Ancelotti terá um carro blindado, seguro de vida, equipe de segurança particular, plano de saúde internacional e um jato à disposição, alugado pela CBF para levar Ancelotti para Europa quando ele desejar, de acordo com o “R7 Esportes”.

Ademais, o salário de um dos principais técnicos do mundo está na casa dos milhões. A CBF, portanto, vai desembolsar R$ 5 milhões por mês até o fim do contrato com o treinador, que tem vínculo até o final da Copa do Mundo de 2026. Aliás, caso o Brasil vença a competição, Ancelotti ganhará 5 milhões de euros de bônus, ou seja, algo em torno de R$ 30 milhões.

Ancelotti começa os trabalhos

A Seleção Brasileira ficou mais de 40 dias sem um treinador. Agora oficial, o técnico Carlo Ancelotti tem pouco tempo para iniciar seus trabalhos, uma vez que a sua primeira convocação será no dia 26 de maio.

Ancelotti deve se reunir com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico para definir os convocados para a próxima Data-Fifa, que ocorre entre os dias 2 a 10 de junho.

O novo comandante já tem data para sua estreia. Afinal, no dia 5 de junho, o Brasil encara o Equador, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já no dia 10 de junho, às 21h45, a Canarinho enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos.

Enquanto ainda não se sabe se a família o acompanhará, o novo técnico da seleção terá os deslocamentos para fora do país feitos por um jatinho fretado pela CBF. Ancelotti começa a trabalhar oficialmente daqui a duas semanas, no dia 26 de maio.

